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Прокуратура назвала предварительную причину пожара в цехе в Армавире

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за замыкания проводки

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Замыкание электропроводки, по предварительным данным, могло стать причиной пожара в Армавире на Кубани, где горел кондитерский цех, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

"На место происшествия выехали прокурор города Павел Андреев, руководители МВД, МЧС и других служб. В настоящее время причины возгорания в помещениях устанавливаются, по предварительным данным, возгорание произошло от замыкания электрических проводов. Прокуратурой города по факту возгорания помещений кондитерского цеха организована проверка полноты и своевременности действий МЧС и других контролирующих органов по соблюдению собственниками помещений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ведомства добавили, что пожар произошел в производственных помещениях кондитерского цеха.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что в Армавире на улице Володарского загорелось одноэтажное здание, произошло обрушение кровли, площадь пожара составляла 400 кв.м., пожар потушили, погибших и пострадавших нет.

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