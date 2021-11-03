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Уголовное дело возбудили против главы города Белогорска, задержанного в Крыму

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере
© Сергей Бобылев/ТАСC, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации города Белогорска (Республика Крым), который во вторник был задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Республики Крым, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. <...> Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что весной текущего года предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также - в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия. Для передачи денег должностное лицо привлекло посредника", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Белогорска был задержан с поличным.

В ведомстве уточнили, что чиновник был задержан во вторник "после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн рублей" вместе с тем, кто, как полагает следствие, являлся посредником. Оперативные действия провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С подозреваемыми проводятся следственные действия, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

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