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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"
На месте крушения самолета Ан-12 Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Описание
На месте крушения самолета Ан-12
© Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления СК РФ.

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"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - говорится в сообщении.

По данным СК, на борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия, открытое горение на месте крушения самолета ликвидировано.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел крушение в 14:45 мск в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты на Чукотку, находились семь человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, выживших на месте крушения не обнаружено.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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