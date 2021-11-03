По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - говорится в сообщении.

По данным СК, на борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия, открытое горение на месте крушения самолета ликвидировано.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел крушение в 14:45 мск в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты на Чукотку, находились семь человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, выживших на месте крушения не обнаружено.