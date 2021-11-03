МИД Украины проверяет, были ли украинцы на потерпевшем крушение в РФ белорусском самолете

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. МИД Украины проверяет информацию об украинцах на борту белорусского самолета Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Об этом сообщил в среду спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"По состоянию на сейчас мы проверяем эту информацию", - сказал он в комментарии каналу "24".

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел в среду крушение в 7 км от Иркутска в 14:45 мск при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты, находились семь человек, найдены тела пяти погибших. Среди жертв катастрофы могли быть граждане Белоруссии, Украины и России.