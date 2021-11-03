СК Белоруссии начал проверку по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии начало проверку по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском, который принадлежал белорусской авиакомпании. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на предварительную информацию, в белорусском следствии проинформировали, что во время авиаперелета по маршруту "Кепервеем - Якутск - Иркутск" потерпел крушение самолет Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Гродно". Падение произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. "В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены", - отметили в СК Белоруссии.