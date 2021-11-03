Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК на место крушения Ан-12

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - сообщает СК.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано. На борту находились семь членов экипажа, все они погибли. Среди версий причин катастрофы следствием рассматриваются ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.