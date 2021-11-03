Бастрыкин передал дело о крушении самолета Ан-12 в центральный аппарат СК

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - сообщает СК.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились семь членов экипажа, все они погибли.