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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Бастрыкин передал дело о крушении самолета Ан-12 в центральный аппарат СК

На место происшествия направлены опытные криминалисты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - сообщает СК.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились семь членов экипажа, все они погибли. 

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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