В Киеве подтвердили, что на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 были два украинца

"По предварительной информации, в составе экипажа Ан-12, который разбился возле Иркутска, были двое украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы", - написал в среду в Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщил, что в состав экипажа Ан-12 входили два гражданина России, два - Украины и три - Белоруссии. Самолет, летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м. На борту находились семь человек, все они погибли.