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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

Представители Минтранса Белоруссии отправились в Иркутск для расследования крушения Ан-12

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители Минтранса Белоруссии направились в Иркутск для участия в совместном с российской стороной расследовании авиакатастрофы Ан-12, принадлежащего авиакомпании "Гродно". Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.

"Уполномоченные представители департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отправились в Иркутск для участия в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ан-12", - приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.

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БелоруссияРоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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