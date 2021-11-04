Представители Минтранса Белоруссии отправились в Иркутск для расследования крушения Ан-12

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители Минтранса Белоруссии направились в Иркутск для участия в совместном с российской стороной расследовании авиакатастрофы Ан-12, принадлежащего авиакомпании "Гродно". Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.

"Уполномоченные представители департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отправились в Иркутск для участия в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ан-12", - приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.