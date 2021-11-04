При пожаре в Киево-Печерской лавре пострадали три человека

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате возгорания в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"По предварительной информации, три человека пострадали", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из них получил перелом, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна, еще двое отравились угарным газом.

Ранее на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание на втором этаже корпуса номер 68, где расположена мастерская по росписи икон. Площадь пожара составила 100 кв. м. Прибывшим пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. К тушению привлекали 55 человек и 13 единиц техники.

Часть Киево-Печерской лавры (Нижняя лавра) находится в ведении канонической Украинской православной церкви, другая часть (Верхняя лавра) - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.