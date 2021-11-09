Горящий в Санкт-Петербурге складской комплекс частично обрушился

ТАСС, 9 ноября. Частичное обрушение произошло на складе, горящем в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение горящего складского комплекса. Пожарные заранее были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.

В 13:40 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся холодильно-складской комплекс. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Его тушат 110 человек и 30 единиц техники, включая четыре подъемника. Также работает лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. По информации ГУ МЧС по региону, ранг пожара не повышали выше третьего. Общая площадь горящего здания составляет 54 тыс. кв. м, оно принадлежит ООО "Русич-Шушары". Прокуратура Пушкинского района по факту пожара организовала проверку.