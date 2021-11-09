Пожар на складе мебели в Ульяновске полностью потушили

ТАСС, 9 ноября. Пожар на складе мебели в Ульяновске полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:24 мск пожар в Ульяновске полностью ликвидирован", - сказали в министерстве.

В 16:10 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре на складе мебели в проезде Аполлона Сысцова в Ульяновске. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, но позже выросла до 4 200 кв. м. В 18:39 пожар был локализован. Тушение осложняла большая загрузка здания, к работам были привлечены 60 человек и 19 единиц техники.

Также на месте задействовали лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. Угрозы жилым домам не было, они находятся от горящего склада на расстоянии 3 км. Пострадавших в ЧП нет.