В деле об отравлении метанолом в Свердловской области появился еще один фигурант

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель из поселка Белоярский Свердловской области Олег Романов стал подозреваемым по делу об отравлении людей метиловым спиртом. Суд первой инстанции отпустил его после задержания, апелляция прокурора была отклонена, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Свердловский областной суд рассмотрел в открытом судебном заседании судебный материал по апелляционному представлению прокурора на постановление Белоярского районного суда от 26 октября 2021 года. Данным постановлением было отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Романова Олега Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что областной суд оставил постановление Белоярского районного суда без изменения.

Другими фигурантами по делу являются Надир Мамедов, Армен Аветисян, Анар Айвазов и Микайыл Назаров. Всем им суды первой инстанции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно данным СПАРК, Олег Романов является индивидуальным предпринимателем.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним официальным данным, в результате отравления погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц").