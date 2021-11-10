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Крушение судна "Фаворит" в Белом море

Тела пропавших членов экипажа судна "Фаворит" опознали

Аварийно-спасательная операция в Белом море завершилась

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Тела двух последних членов экипажа потерпевшего крушение в Белом море катера "Фаворит" опознаны. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. 

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"Силами водолазной группы аварийно-спасательной службы Северного флота Министерства обороны РФ совместно с водолазами Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России было осуществлено вскрытие двери в машинном отделении с помощью металлического бензореза, обнаружены тела без вести пропавших мужчин. Уже проведены следственные и экспертные действия по опознанию и установлению личностей погибших", - сообщила Марковская. Она также подтвердила, что аварийно-спасательная операция завершена.

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РоссияКрушение судна "Фаворит" в Белом море
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