Родственники погибших в "Зимней вишне" не удовлетворены назначенными судом компенсациями

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Родственники погибших в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которым приговором суда назначены компенсации морального вреда за смерть близких при пожаре в размере 1 млн рублей, не удовлетворены судебным решением и намерены обжаловать приговор. Об этом журналистам в четверг сообщил адвокат, координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ Дмитрий Малинин.

"При определении общей суммы компенсации, подлежащей взысканию в пользу каждого родственника, суд руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой, чтобы общая сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не превышала 1 млн рублей. Родственники погибших и их представители недовольны взысканными суммами компенсации морального вреда, считают их мизерными и крайне унизительными. Доверители с адвокатами обжалуют приговор", - сказал Малинин.

Он пояснил, что представители потерпевших намерены обжаловать приговор по уголовному делу не только в части размера компенсаций морального вреда, но и в части установленных наказаний фигурантам дела.

Ранее суд назначил 14 лет колонии общего режима бывшему гендиректору ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой. Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии, технический директор собственника ТРЦ Георгий Соболев - к 11 годам, охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин - к восьми годам. Директор компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин получили наказание в виде 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, признанные виновными в халатности, приговорены к шести и пяти годам колонии общего режима.

"Потерпевшие считают, что назначенные судом наказания являются недостаточными с учетом конкретных обстоятельств дела. В частности, родственники погибших были возмущены поведением подсудимых - сотрудников МЧС: извинения не принесены, наказание вынесено хоть и в пределах санкции статьи, но чрезмерно мягкое", - добавил представитель потерпевших.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. 10 ноября 2021 года Заводский районный суд после 2,5 лет разбирательств завершил рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в отношении восьми фигурантов. Всего по факту пожара возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.