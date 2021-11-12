Число обратившихся за медпомощью школьников в Удмуртии выросло до 32

ТАСС, 12 ноября. Тридцать два ученика и три сотрудника школы в селе Каракулино в Удмуртии обратились за медицинской помощью после массового отравления. Два ребенка находятся в состоянии средней тяжести, сообщила в пятницу зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук.

"По оперативным данным, 12 ноября в Каракулино за медицинской помощью обратились 32 ребенка, из них восемь с подозрением на острую кишечную инфекцию, у остальных - признаки вирусной инфекции. Окончательный диагноз будет выставлен после проведения лабораторных исследований. Из обратившихся два ребенка находятся в [состоянии] средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в легкой форме", - написала она в Instagram.

Она добавила, что за медицинской помощью также обратились три сотрудника школы.

По словам Пинчук, установлено медицинское наблюдение на дому за всеми учащимися образовательного заведения. На данный момент ни один пострадавший в госпитализации не нуждается. Обучение в школе на следующей неделе продлится в дистанционном режиме. "Решение о возобновлении занятий в очной форме будет принято в зависимости от эпидситуации", - добавила Пинчук.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что школу в удмуртском селе Каракулино, в которой обучается 650 детей, перевели на дистанционное обучение после массового отравления учеников. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.