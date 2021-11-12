В Самарской области починили газопровод после аварии, оставившей без газа четыре села

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Последствия аварии, из-за которой без газа остались четыре села Богатовского района Самарской области, устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"Ремонтные работы завершены, идет процесс запуска газоснабжения во все села", - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что газопровод был поврежден в результате наезда на него грузовика. Водитель скрылся с места происшествия. В результате было приостановлено газоснабжение в более чем 1 тыс. частных жилых домов в селах Виловатое, Съезжее, Андреввка и Максимовка.

На место происшествия выезжал прокурор Богатовского района Александр Коробов. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции.