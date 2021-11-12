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Самолет L-410 вернулся на аэродром базирования в Архангельске из-за сбоя оборудования

Пострадавших нет, самолет повреждений не имеет

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Самолет L-410UVP-E20 2-го архангельского авиаотряда в пятницу при выполнении рейса по маршруту Васьково (Архангельск) - Талаги (Архангельск) вернулся на аэродром базирования из-за сбоя навигационного оборудования, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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В Татарстане 10 октября самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

"По предварительным данным, 12 ноября 2021 года при выполнении рейса по маршруту Архангельск (Васьково) - Архангельск (Талаги) произошел сбой в работе навигационного оборудования воздушного судна L-410UVP-E20, принадлежащего АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд". Самолет вернулся на аэродром базирования Васьково. Посадка выполнена благополучно", - говорится в сообщении.

На воздушном судне находились два члена экипажа, пострадавших нет, самолет повреждений не имеет. Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Проводится расследование авиационного инцидента.

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