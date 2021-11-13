Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили к следователю в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Боец UFC Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, подозреваемые в наезде на сотрудника полиции в Каспийске, доставлены к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, идет дальнейшее разбирательство", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Следствие считает, что 11 ноября, примерно в 11:30, на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Как сообщалось ранее, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA, является чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017 года. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.