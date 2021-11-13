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Число получивших ножевые ранения в драке у кафе в Москве выросло до трех

Ведется розыск нападавшего

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Три человека, по уточненным данным, получили ножевые ранения в ходе конфликта около кафе в центре Москвы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее в полиции Москвы сообщали о двух пострадавших. "В ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения. Мужчинам 1980, 1996 и 1997 годов рождения потребовалась медицинская помощь, здоровью одного из них причинен тяжкий вред", - сказала она агентству.

После опроса потерпевших был установлен нападавший - 36-летний мужчина. Ведется его розыск.

Прокуратура также настояла на передаче доследственной проверки из полиции в территориальный отдел столичного управления СК РФ. "Прокуратурой указано о необходимости процессуальной оценки действиям лица, совершившего преступление, в том числе по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - добавили в ведомстве.

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