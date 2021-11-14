Минтранс: экипажу упавшего у Иркутска Ан-12 не хватило времени, чтобы исправить ситуацию

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что пока преждевременно делать выводы о причинах крушения самолета Ан-12 авиакомпании "Гродно" под Иркутском, однако известно, что экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию.

"Говорить о выводах преждевременно. Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна", - сообщил Сикорский в эфире телеканале ОНТ в воскресенье.

По его словам, Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование, белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию. "Это необходимо, чтобы сымитировать ситуацию падения самолета на тренажере для лучшего понимания произошедшего. Это позволит сделать выводы, чтобы впредь подобные ситуации не возникали", - подчеркнул Сикорский.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" разбился 3 ноября. катастрофа произошла в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. На борту находились девять человек, все они погибли.