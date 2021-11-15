Обследование севшего на мель в Приморье судна приостановили до улучшения погоды

ТАСС, 15 ноября. Работы по обследованию контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки 9 ноября, приостановлены до улучшения погодных условий в районе ЧП, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"С середины дня воскресенья работы не производятся - сняли четыре человека в связи с ухудшением погодных условий. Со стороны берега контейнеровоз мониторит ФГБУ "Морспасслужба" из Находки, со стороны моря - спасательный буксир "Лазурит". В целом ситуация спокойная. Завтра при установлении хорошей погоды работы продолжатся", - сказал Кравченко.

Он добавил, что в настоящий момент в районе ЧП скорость ветра составляет около 11 м/с, морская зыбь.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находилось около 300 тонн топлива, порядка 36 тонн уже откачено. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений.