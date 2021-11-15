Адвокат советника главы Роскосмоса Павлов появился в базе розыска МВД

"Павлов Иван Юрьевич, 13.01.1971 года рождения разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

В конце октября Павлов в своем Telegram-канале сообщил, что 20 сентября следствие объявило его в розыск по делу о разглашении данных следствия.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Павлову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам юриста, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признал.

В начале сентября Павлов переехал в Грузию. При этом он сообщил, что его отъезд из РФ является временной мерой, и он рассчитывает вернуться в страну.