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Количество жертв ДТП с легковыми автомобилями на Кубани увеличилось до двух

В больнице умерла водитель одной из машин

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Число жертв ДТП с двумя легковых автомобилями, произошедшее 15 ноября на дороге в Туапсинском районе Краснодарского края, увеличилось до двух, в больнице погибла ранее госпитализированная женщина, водитель одной из машин. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка.

"Женщина скончалась в больнице", - сообщили в ведомстве.

Авария произошла на дороге "Дон" в Туапсинском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Skoda Octavia, в результате чего произошло столкновение. Два пассажира 2016 года рождения были доставлены в центральную районную больницу Туапсе. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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