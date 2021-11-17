Мосгорсуд признал законным ограничение Фургала в сроках ознакомления с делом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд не усмотрел нарушений в решении Басманного суда столицы, который ранее удовлетворил ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Михаил Карапетян.

"Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, постановление Басманного районного суда оставлено в силе", - сказал собеседник агентства.

4 октября Басманный суд ограничил Фургала в ознакомлении с материалами уголовного дела. Аналогичное ходатайство следствия в отношении других фигурантов дела было также удовлетворено районным судом.

На прошлой неделе Верховный суд РФ пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса. Суд при определении места слушаний также учел то обстоятельство, что обвиняемые содержатся в московских СИЗО, их защитники живут в столице, а свидетели будут прибывать на процесс из различных частей страны, поэтому подмосковные Люберцы являются удобным местом для организации процесса. Уголовное дело передано по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области.

Тем же решением на шесть месяцев Верховный суд РФ продлил арест обвиняемых и их имущества. Принимая решение о продлении обвиняемым меры пресечения, суд учел тяжесть предъявленных им обвинений и пришел к выводу, что только их содержание под стражей сможет обеспечить интересы правосудия.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где его заключил под стражу Басманный суд. По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.