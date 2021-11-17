И.о. главы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям заключили под стражу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, заключен под стражу, сообщает в среду пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении и.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

О задержании Кручинина стало известно во вторник. По версии следствия, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года обвиняемый, занимая руководящие должности Росприроднадзора, лично и при помощи посредников получал в Нижнем Новгороде взятки за покровительство фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего он незаконно получил 6,8 млн рублей, считает следствие.