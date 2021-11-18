Новосибирская больница опровергла обвинения в истязании пациентки с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство инфекционного госпиталя больницы № 25 в Новосибирске опровергло опубликованную ранее в одном из Telegram-каналов информацию о пациентке с диабетом, проходившей лечение в ковид-отделении, где ее якобы привязывали к кровати, били, лишали воды и еды. В связи с публикацией администрация медучреждения намерена обратиться к правоохранителям с заявлением о привлечении к ответственности за клевету, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ранее Telegram-канал "АСТ-54 Black" сообщил о том, что в медсанчасти № 25 женщину с диабетом якобы привязывали к кровати, пока она находилась на лечении в ковидном отделении. В сообщении говорилось, что у пациентки забрали мобильный телефон из-за того, что она якобы вела себя неадекватно, ее привязали к кушетке, били, не давали воду и еду. К публикации были прикреплены снимки женщины, которую родственники смогли забрать домой, у нее загноилась рана, оставшаяся после ампутации, остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движения и ухода. В связи с сообщением прокуратура и СК начали проверки.

"За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание", - сказал начальник инфекционного госпиталя больницы Алексей Мельник, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что данная пациентка проходила лечение по поводу коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. Женщина ранее перенесла два инсульта. "Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения. Социально не адаптирована", - пояснил медик.

Мельник добавил, что у пациентки также было хроническое заболевание - сахарный диабет, и кожные изменения, представленные на фотографиях, являются характерным осложнением сахарного диабета. По его словам, изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни. "Данные изменения зачастую обусловлены недостаточным уходом и некорректной терапией сахарного диабета. Во время лечения пациентка несколько раз была осмотрена врачом-хирургом и получала симптоматическую терапию по поводу кожных изменений", - добавил он.

Кроме этого, Мельник сообщил, что в связи с публикацией администрация городской клинической больницы № 25 намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.