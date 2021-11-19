В СК назвали причину пожара под Астраханью, где погибли два ребенка

АСТРАХАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Причиной пожара 17 ноября в многоквартирном жилом доме под Астраханью, в результате которого погибли двое и были госпитализированы четверо детей, стало неосторожное обращение с огнем. Уголовное дело возбуждено в отношении матери несовершеннолетних, оставивших их одних. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Ппричинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По версии следствия, вечером 17 ноября <…> она оставила без присмотра шестерых детей в возрасте от двух месяцев до семи лет и ушла в магазин. Двое детей 2014 и 2016 года рождения начали играть с найденной в коридоре зажигалкой. Из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка и ее годовалый брат", - говорится в сообщении.

17 ноября произошло возгорание кровли и внутренней отделки на площади 150 квадтратных метров в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Черноярского района Астраханской области. В результате пожара двое детей погибли, еще четыре ребенка и женщина были госпитализированы. Ранее сообщалось, что следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.

Ранее в районной администрации сообщили ТАСС, что власти Черноярского района предоставят пострадавшим при пожаре временное жилье и окажут необходимую материальную помощь. Полностью сгорели три квартиры, еще в двух присутствует запах гари.