Защита родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" обжаловала приговор в отношении пожарных

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Защита потерпевших по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, подала апелляционную жалобу на приговор суда по первому уголовному делу в отношении восьми фигурантов, в числе которых пожарные и руководство ТРЦ. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Анна Воронкина.

"Мы подали предварительную [апелляционную] жалобу в связи с тем, что вынесен чрезмерно мягкий приговор в отношении сотрудников МЧС, а также в связи с размерами сумм компенсаций. Дополнения [внесем] после получения приговора", - сказала Воронкина.

Ранее защита потерпевших также поясняла, что родственники погибших при пожаре в "Зимней вишне" не удовлетворены назначенными судом компенсациями морального вреда за смерть близких при пожаре, которые составили 1 млн рублей для каждого близкого родственника погибших. По словам адвокатов, доверители считают их "мизерными и унизительными".

Ранее суд назначил 14 лет колонии общего режима бывшему гендиректору ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой. Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии, технический директор собственника ТРЦ Георгий Соболев - к 11 годам, охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин - к восьми годам. Директор компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин получили наказание в виде 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, признанные виновными в халатности, приговорены к шести и пяти годам колонии общего режима.