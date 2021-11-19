Следствие просит арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки, соответствующее ходатайство поступило в пятницу в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что Новосельскую этапировали в Москву после следственных действий в Крыму. Минувшую ночь обвиняемая провела в изоляторе временного содержания. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.