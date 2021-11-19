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Четыре машины столкнулись на Беговой улице в Москве

Движение затруднено, водителям рекомендуют объезжать место аварии через Ленинградский проспект

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по Беговой улице на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве затруднено из-за столкновения четырех автомобилей. Водителям рекомендуют объезжать место аварии через Ленинградский проспект, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК в районе д. 4 по Беговой ул. столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовик. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Движение свободно по одной полосе из трех. "Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП через Ленинградский проспект", - заключается в сообщении.

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