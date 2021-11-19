Экс-замглаве Минпросвещения Раковой и ректору "Шанинки" предъявили новые обвинения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшим заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку предъявили обвинение по новому эпизоду, связанному с фиктивным трудоустройством людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения Российской Федерации Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2018 году указанные лица вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в целях хищения денежных средств вуза. Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - сказали в пресс-центре.

Ущерб от фиктивного трудоустройства в РАНХиГС составил более 20 млн рублей.

"В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год указанным сотрудникам бюджетных денежных средств. Следствием установлено, что указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей", - сказали в пресс-центре.