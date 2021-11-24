В Болгарии начали анализ ДНК для установления личностей погибших в ДТП с автобусом

ЗАГРЕБ, 24 ноября. /ТАСС/. Профильные органы Болгарии приступили к проведению процедуры анализа ДНК для установления личностей погибших в результате крупной аварии туристического автобуса на автомагистрали "Струма". Об этом сообщил во вторник журналистам министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски.

Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

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"В процессе [находится] идентификация погибших посредством анализа ДНК, после чего последует процедура транспортировки [в столицу Северной Македонии] останков погибших, - подчеркнул Спасовски. - Организация и расходы [относительно данного процесса] будут возложены на государство".

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Личности погибших будут установлены после проведения анализа ДНК.

В связи с трагедией правительство Северной Македонии объявило трехдневный траур.