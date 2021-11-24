Число обратившихся за медпомощью после ДТП с автобусом в Карелии выросло до восьми

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Количество человек, обратившихся в медучреждения Карелии после ДТП с туристическим автобусом на федеральной трассе А-121 "Сортавала", выросло до восьми. Всем пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее после аварии на трассе в Карелии с автобусом медицинская помощь потребовалась шести людям, пятерых доставили в медучреждение.

"В результате происшествия в Сортавальскую ЦРБ с травмами и ушибами легкой степени тяжести бригадами скорой помощи доставлено шесть пассажиров автобуса, в Питкярантскую ЦРБ - два пассажира. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение", - сообщили в региональном ведомстве.

По факту аварии прокуратура Карелии организовала проверку. По данным надзорного ведомства, в момент аварии в автобусе находили 36 человек, из которых 30 - студенты Севастопольского госуниверситета.

По уточненным данным ГИБДД по Карелии, автобус King Long с туристами двигался в сторону города Сортавалы. Около 11 часов дня на 306 км трассы в Питкярантском районе после левого поворота водитель не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движению кювет, где опрокинулся.