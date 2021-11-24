Владелец автобуса, сгоревшего в Болгарии, лишен лицензии в Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Македонии лишили лицензии транспортную компанию-собственника автобуса, сгоревшего на автостраде в Болгарии. Об этом сообщил в среду телеканал "Скопье-1".

По данным телеканала, в министерстве транспорта и связи страны заявили, что в день аварии на автобус компании "Беса Транс" не было получено выписки из лицензии перевозчика, необходимой для рейсовой поездки. Поэтому данная поездка была незаконной.

"В соответствии со статьей 12 закона о пассажирских перевозках, а также в связи с выявленными министерством транспорта и связи нарушениями и в целях предотвращения каких-либо дальнейших действий компании, которые могли бы привести к негативным последствиям, "Беса Транс" лишается лицензии на осуществление деятельности <...>", - цитирует телеканал слова представителя ведомства.

Инцидент с автобусом из Северной Македонии произошел во вторник ночью на 31-м километре автомагистрали "Струма", в непосредственной близости от болгарской столицы. По предварительным данным следствия, туристический автобус, возвращавшийся из Турции в Скопье, на мокрой дороге сначала ударился в дорожное ограждение, а потом загорелся. В результате аварии погибли 46 человек, в том числе дети, семерым удалось спастись, с травмами и ожогами они были госпитализированы.

Расследование причин происшествия продолжается, движение по автомагистрали в ночь на среду было частично восстановлено. Проводится судебно-медицинское исследование погибших и забор ДНК-проб для их опознания. Также проводится судебно-техническая экспертиза.

В Северной Македонии в связи с трагедией объявлен общенациональный траур с 23 по 25 ноября.