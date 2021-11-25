Прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Кемеровской области начали проверку по факту задымления на шахте "Листвяжная" (Белово), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Сегодня, 25 ноября, около 08:30 в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

Сигнал о задымлении на шахте в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 горняков. Сообщается о 15 пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".