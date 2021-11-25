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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

В Следственном управлении СК РФ по региону сообщили о возбуждении дела о нарушении требований промышленной безопасности
© СК РФ

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека, возбуждено после возгорания на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области.

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Об этом сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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