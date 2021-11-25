Число погибших в ДТП с легковыми машинами в Туле увеличилось до двух

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших в аварии с участием двух легковых автомобилей на автодороге М-2 "Крым" в Туле, которая произошла вечером в среду, умер в больнице. Общее число погибших увеличилось до двух, три человека находятся в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области.

"24 ноября в медицинские учреждения Тулы поступили четверо пострадавших в ДТП на трассе М-2. Один из них поздно вечером скончался. Состояние еще двоих пострадавших оценивается как тяжелое и одного - как средней степени тяжести. 13-летний ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 19:30 мск в среду на 176-м км автодороги М-2 "Крым" на территории городского округа города Тулы. По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погиб 14-летний подросток, четыре человека пострадали.

По факту аварии региональные управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). Прокуратура организовала проверку в связи ДТП и взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила в четверг пресс-служба облпрокуратуры.