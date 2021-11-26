Нарушения выявили на шести шахтах в Кузбассе после проверки на взрывоопасность

ТАСС, 26 ноября. Прокуратура Кемеровской области выявила нарушения в шести организациях после проверки на взрывоопасность всех предприятий по добыче полезных ископаемых на территории региона, которую поручили провести губернатор Сергей Цивилев и Генпрокуратура РФ после инцидента на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении на сайте Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

"По состоянию на 25.11.2021 проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований [закона] при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности", - говорится в сообщении.

Всего по результатам проверки было возбуждено 28 дел об административных нарушениях, в том числе из-за неверного использования и содержания лифтов, подъемных платформ, эскалаторов, а также за нарушения требований охраны труда. Проверка прокуратуры продолжается.

Об инциденте

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 57 человек пострадали, 52 человека погибли, в их числе 6 горноспасателей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ходе следственных мероприятий задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка, на котором произошло ЧП. В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".