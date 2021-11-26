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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Ростехнадзор начал расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"

В ведомстве сформирована комиссия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Для проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ООО "Шахта "Листвяжная" 25 ноября 2021 года сформирована комиссия под руководством заместителя начальника Управления по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)", - сказано в сообщении.

В состав комиссии вошли руководящие сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти, страховых компаний, отмечает ведомство. К работе также привлечены должностные лица предприятия.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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