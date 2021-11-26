В Якутии в 2022 году восстановят 100 тыс. га леса

"В 2021 году в Якутии было восстановлено около 95 тыс. га леса, в следующем году эта цифра увеличится до 100 тыс. га", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжат работу по посадке деревьев и организации лесопитомников.

Как добавили в пресс-службе, создается план мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров на 2022 год. "Он будет утвержден у главы региона Айсена Николаева до конца года и будет направлен на сокращение количества и площади лесных пожаров в 2022 году, снижение ущерба, увеличения количества ликвидированных в течение первых суток лесных пожаров", - добавили в правительстве.

"В свете трагедии, произошедшей в селе Бясь-Кюёль, во главу угла мы ставим вопросы безопасности наших населенных пунктов. Мы надеемся, что благодаря увеличению финансовых средств из федерального бюджета, которое произошло благодаря работе главы республики Айсена Николаева, это работа будет усилена. Повторения этой ситуации мы себе не позволим. Будем уделять внимание своевременному тушению пожаров. В разы увеличим авиа- и пеший мониторинг", - привели в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в 2021 году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. Как сообщали власти Якутии, в 2022 году из федерального бюджета предусмотрят свыше 1,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров и меры пожарной безопасности в Якутии. Финансирование на 2022 год увеличено более чем на 1,17 млрд рублей.

О трагедии

В августе в селе Бясь-Кюёль, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших не было. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома. В середине октября все жители села, чьи дома уничтожил пожар, получили новое жилье. Построенные дома благоустроили, к ним провели высокоскоростной интернет, также возвели новые коровники, ферму на 100 животных.