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ЧП на шахте "Листвяжная"

Путин обсудил с Совбезом России трагедию в Кузбассе

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности с темы трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - в результате этого ЧП 64 человека пострадали, а 51 - погиб.

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"Прежде, чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей", - сказал глава государства.

Выдержав минуту молчания, Путин добавил, что хотел бы еще раз выразить слова соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Он также поручил властям сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших на шахте. Он отметил, что находится на постоянной связи по этой теме с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. О ситуации на шахте докладывал и врио главы МЧС Александр Чуприян, добавил Путин.

"Я прошу правительство РФ, региональные власти сделать все для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших", - распорядился президент.

Он также поручил СК РФ и Генпрокуратуре разобраться в причинах трагедии на шахте.

"Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии", - сказал президент.

Он отметил, что необходима системная работа , чтобы не допускать подобных аварий. 

"У нас, как только происходят подобные печальные, трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", - сказал Путин, пообещав "поговорить об этом отдельно и подробнее".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧП на шахте "Листвяжная"
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