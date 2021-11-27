Инспектор Ростехнадзора Винокуров, проверявший шахту "Листвяжная", не признал вину

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Главный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров, обвиняемый в халатности при проверках шахты "Листвяжная" в Кузбассе, после взрыва на которой погиб 51 человек, не признал вину в суде.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Обвиняемый Винокуров вину в преступлении не признал", - сказал представитель СК России в ходе заседания Центрального районного суда Кемерова по избранию Винокурову меры пресечения.

Следователь ходатайствует о заключении Винокурова под стражу. Присутствующий на заседании прокурор ходатайство поддержал.

По делу о взрыве на "Листвяжной" ранее задержали пять человек. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка, где произошло ЧП, Сергею Герасименку предъявили обвинение в нарушении правил промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия.

По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Винокуров и Семыкин без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.