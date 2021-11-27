Начальник аварийного участка шахты "Листвяжная" заявил, что не получал жалоб от шахтеров

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Начальник участка кузбасской шахты "Листвяжная", на котором 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, Сергей Герасименок не получал никаких жалоб на опасные условия работы от шахтеров. Об этом он заявил журналистам перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения по обвинению в нарушениях правил промышленной безопасности, повлекшем гибель горняков.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Мне никто ни на что не жаловался. Мелкие нарушения всегда есть, они устраняются, предписания выписываются", - сказал Герасименок.

Кроме того, на судебном заседании представитель Следственного комитета сообщил суду, что вину в инкриминируемом преступлении Герасименок не признал.

По делу о взрыве на "Листвяжной" ранее задержали пять человек. Герасименку, директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову, предъявили обвинение в нарушении правил промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия.

Авария на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошла утром 25 ноября. По последним данным, 64 человека пострадали, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.