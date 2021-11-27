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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Второго инспектора Ростехнадзора Винокурова арестовали по делу о взрыве на "Листвяжной"

Под стражей он проведет два месяца

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова арестовал по обвинению в халатности на два месяца главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова, проводившего проверки на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв в горных выработках. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Винокурова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года", - сказал судья.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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