Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии выписали из больницы

СОФИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Первые двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с северомакедонским автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии выписаны из клиники по лечению ожогов при софийской больнице. Как сообщили в субботу в лечебном учреждении, в начале следующей недели из больницы будут выписаны и остальные пятеро пострадавших.

В посольстве Северной Македонии в Болгарии уточнили, что двое выписанных из болгарской клиники будут в субботу на машинах скорой помощи доставлены в больницу в Скопье.

Инцидент с автобусом из Северной Македонии произошел во вторник ночью на 31-м километре автомагистрали "Струма", в непосредственной близости от болгарской столицы. По предварительным данным следствия, туристический автобус, возвращавшийся в Скопье из Турции, на мокрой дороге сначала ударился в дорожное ограждение, а потом загорелся. Расследование причин происшествия продолжается, на данный момент основная версия - ошибка водителя. В аварии погибли 45 человек, в том числе дети, 7 пассажиров с травмами и ожогами были госпитализированы.