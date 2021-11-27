Работу на заводе в Дзержинске восстановили в штатном режиме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар, восстановил работу, сообщил на брифинге первый заместитель гендиректора завода Олег Корпатенков.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

"На момент взрыва были технологические цепочки остановлены. Завод [сейчас] работает полностью", - сказал он.

В субботу на территории одного из цехов завода произошел взрыв, а затем пожар. За медицинской помощью обратились два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести, жертв нет. В 12:04 открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составляла 55 кв. м. В 13:57 пожар был потушен.

Выяснением причин ЧП занимается оперативный штаб и комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора.