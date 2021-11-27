Превышения ПДК в воздухе после ЧП на заводе в Дзержинске не выявили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Превышения предельно допустимых концентраций в воздухе в Дзержинске Нижегородской области после ЧП на заводе имени Я.М. Свердлова не выявлено.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

"По факту возгорания на ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды г. Дзержинска провела проверку содержания в воздухе вредных веществ. По результатам проведенных анализов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что радиационный фон также находится в пределах естественных значений.