Горноспасатели прошли около 4 км выработок в "Листвяжной"

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Горноспасатели обследовали более 4 км выработок в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, им предстоит пройти еще около 6,5 км. На данный момент сделать это не позволяет газовая обстановка в шахте.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС России Николай Медведев.

"На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию. Если брать по расстоянию пройденному, сегодня отделения прошли порядка 4,6 км выработок. У нас осталось необследованными 6,5 км", - сказал Медведев.

Несмотря, на невозможность дальнейшего обследования шахты, аварийные работы в ней не останавливаются. "Производятся определенные манипуляции, которые нам позволят безопасно пройти и эвакуировать всех погибших на поверхность", - сказал Медведев.