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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная"

По словам врио главы МЧС РФ, они погибли из-за резкого роста окиси углерода
© Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян

​​​​​МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Окись углерода стала причиной гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где произошел взрыв. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"Погибли они (горноспасатели) почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять", - сказал он.

О состоянии выжившего спасателя

Он также сообщил, что спасенный из шахты "Листвяжная" горноспасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Сейчас он, кстати, в больнице в стабильно тяжелом состоянии, но медики говорят, что все нормально", - добавил Чуприян.

То, что Заковряшин выжил, врио главы МЧС назвал чудом. По его сведениям, Заковряшин в течение суток дышал через самоспасатели, которые есть у каждого горняка, которые он находил в шахте. При этом один самоспасатель рассчитан примерно на час работы.

При этом, отметил врио главы МЧС, число пострадавших горноспасателей на шахте "Листвяжная" может увеличиться.

"15 человек сейчас находятся в госпиталях, Александр Заковряшин - он наиболее тяжелый. Дело в том, что количество обратившихся к медикам увеличивается, потому что происходит некий такой отложенный эффект отравления организма, они точно так же набрали окиси углерода и теперь обращаются за этой помощью", - сказал Чуприян.

О нарушении технологического процесса на шахте

​​Также, по его словам, взрыв на шахте свидетельствует о нарушении технологического процесса. 

"Однозначно можно утверждать, что если происходит это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту взрыв, значит было нарушение технологического процесса", - сказал он.

Кроме того, Чуприян подчеркнул, что на шахте не сработали системы объективного контроля.

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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